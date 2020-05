CANCELADA Exposição agropecuária de Paranaíba é cancelada por conta da Covid-19 Nova edição da festa agropecuária deve ser realizada só em 2021

13 MAI 2020 - 10h:35 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba comunicou na manhã desta quarta-feira (13), o cancelamento da 58ª edição da exposição agropecuária de Paranaíba (Expopar) e 18ª Expoleite, que seriam realizadas de 24 de junho a 5 de julho, no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. A decisão foi tomada por conta do cenário de crescimento de casos da Covid-19 no país. Nova edição da festa agropecuária deve ser realizada só em 2021.

De acordo com Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, ao JPNEWS, a decisão foi tomada recentemente, mas a o assunto já vinha sendo debatido há dias pela diretoria, em comum acordo com a empresa responsável pela terceirização da festa.

“Não é a nossa vontade, mas é o que a prudência determina neste momento, portanto está cancelada a expopar. A decisão foi tomada após reunião extraordinária respeitando o decreto municipal. Quanto a parte festiva, ela é em comum acordo com a Bacana Eventos, que é responsável pela parte festiva e os dois eventos”, disse.

Em relação a realização dos leilões, Fábio Macedo disse que o sindicato tem a intenção de realizar o circuito este ano, pois a área do agronegócio é decisão do sindicato rural. “Diante do cenário existente, a única parte que é permitida na data de hoje ser realizado é a parte dos leilões. Seria somente uma decisão do sindicato rural, pois não é parte festiva, mas do agronegócio, que só depende do sindicato rural. O circuito de leilões que será realizado de 2 a 7 de julho, cumprirá à risca o que determinar os decretos municipais”, falou.

O Sindicato Rural ainda não tem uma estimativa do tamanho do impacto econômico, após o cancelamento da edição da Expopar deste ano. “Temos a intenção de realizar o circuito de leilões, quando terminar esse evento vamos ver o tamanho do impacto. Acho que nesse momento é importante a questão econômica, mas a questão maior é a saúde pública”, finalizou.