AGRONEGÓCIO Fabio Macedo assume Sindicato Rural com otimismo para 2020 Fábio Macedo adiantou que existem projetos a serem desenvolvidos

6 JAN 2020 - 16h:28 Por Talita Matsushita

Fábio Macedo assumiu em 1º de janeiro o Sindicato Rural de Paranaíba com otimismo para o ano de 2020 diante do cenário do agronegócio em Paranaíba, isso porque além de ter chovido bastante no final de 2019, o preço da arroba do boi gordo aumentou, sendo a pecuária uma das principais atividades do município.

“Algo que nos motiva, este reajuste estava represado há muitos anos, teve uma quedinha e agora parece que volta a se sustentar em valores mais altos Esperamos que aconteça a mesma coisa no leite também, que é uma importante fonte de renda no nosso município”, disse Macedo.

O presidente que já fazia parte da ex-diretoria do Sindicato estava a par de alguns assuntos, outros mais específicos, por não ser sua função, ele toma conhecimento nesta semana. “Agora começamos a trabalhar, dano uma olhada na papelada. Programando cursos para ser executados e não tem nada de bicho de sete cabeças. Cada um tem seu jeito e particularidades e a gente tem que trabalhar, Continua fazendo parte do grupo, ma agora na função de presidente”, frisou.

Fábio ainda adiantou que existem projetos a serem desenvolvidos, porém será discutido com a diretoria sobre a execução deles, mas o objetivo é atender o associado, para que ele tenha vantagens e sinta que é benéfico fazer parte do Sindicato Rural de Paranaíba.

“Muito mais barato do que as pessoas pensam. A contribuição sindical é um terço de um salário mínimo por ano e esse valor pode ser menor se você participar dos leilões da Leilosin, comprando ou vendendo você pode fica isento de pagar sua anuidade”, destacou.