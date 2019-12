ATENDIMENTO Falta de manutenção em prédio da Sanesul causa transtornos O problema ocorre devido a falta de limpeza nas calhas, entre outras reformas

27 DEZ 2019 - 16h:11 Por Talita Matsushita

O escritório da Sanesul em Paranaíba, na rua Autogamis Rodrigues da Silva, tem recebido os clientes em péssimas condições nos dias de chuva. Vazamentos no teto, mas precisamente nas luminárias, fazem com que a sala fique inundada nos dias de chuva. O problema ocorre devido a falta de limpeza nas calhas, entre outras reformas necessárias.

Clientes que estiveram no local na segunda-feira (23) presenciaram o fato e enviaram as fotos para a redação do JP News. O problema ocorre há pelo menos um mês e segundo as informações a gerência já foi informada do fato, mas nenhuma providência foi tomada.