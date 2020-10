SOLIDARIEDADE Família busca recursos para cirugia de retirada de tumor A família busca ajuda para conseguir R$ 5 mil

6 OUT 2020 - 15h:52 Por Talita Matsushita

Maria das Dores Alves Pereira precisa fazer uma cirurgia para retirar mioma (tumor benigno, composto de tecido muscular e fibroso e está localizado no útero), a família busca ajuda para conseguir R$ 5 mil para custear as despesas, já que pelo SUS as cirurgias eletivas, conforme a família não tem sido realizadas em Paranaíba.

A filha Maria de Fátima fala sobre o problema da mãe. Ouça: