SOLIDARIEDADE Família busca recursos para cirurgia em criança Davi Arthur tem apenas dois anos e sofre da rara doença

29 FEV 2020 - 12h:19 Por Alex Santos

Davi Arthur tem apenas dois anos e sofre da rara doença cranioestenose do tipo trigonocefalia, que provoca o fechamento prematuro das suturas cranianas e impede o crescimento normal do cérebro. Pode provocar a deformação da cabeça e lesões graves. Davi realizou uma cirurgia para a correção do problema em Campo Grande e ficou com sequelas.

Segundo a avó do bebê, Ana Regina de Freitas, a cirurgia deixou mais deformidades na cabeça de Davi e ele terá que fazer outra cirurgia. Desta vez em São Paulo e no valor de R$ 217 mil. Para levantar recursos, a família está realizando uma campanha solidária e já arrecadou de R$ 90 mil, com eventos e por meio de uma “vaquinha solidária” na internet. A avó acredita que com a ajuda da população o neto conseguirá fazer a cirurgia. “Estamos confiante que até julho vamos operar o Davi”, disse.

As doações podem ser feitas por meio do aplicativo Instagram @daviarthur ou pelo telefone (67) 99816-0566. Algumas lojas do comércio local também são pontos de arrecadação.