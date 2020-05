FEMINICÍDIO Família e amigos pedem justiça para feminicídio de Valéria Eles haviam começado o relacionamento do início de 2020 e o término foi recente

15 MAI 2020 - 08h:35 Por Talita Matsushita

Amigos de Valéria Ribeiro, 30 anos, morta pelo ex-namorado, Sergio Silva, na noite de quinta-feira (14), lamentam o ocorrido. Conhecida pelo sorriso sempre estampado no rosto e por dedicar a vida aos filhos a morte chocou quem era próximo.

Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime, mas uma pessoa próxima disse que ela comentou que assim que terminou o relacionamento com Sergio, ele chegou a persegui-la na tentativa de reatar a relação. "Eu ainda a alertei para pedir ajuda e ficar atenta", contou. Eles haviam começado o relacionamento do início de 2020 e o término foi recente, há aproximadamente um mês.

Outra pessoa próxima a Valéria contou que conversou com ela ainda no dia do crime, porém, ela não chegou a citar o motivo do fim da relação. “Ela disse que tinha terminado e não ia voltar não, que ela ia trabalhar e focar na vida dela e dos filhos”, afirmou.

O amigo ainda contou que a vida da Valéria era os filhos, duas crianças de 12 e 2 anos. “Desde que se tornou mãe ela trabalhava muito pra dar de tudo para as crianças. Ela trabalhava há anos em um supermercado. Mas me lembro dela de bem antes trabalhando de diária tá em casas de família. Ela chegava a pegar faxinas nas folgas. Os filhos sempre estavam bem vestidos e bem arrumados. Todos falam do quanto ela era trabalhadeira e esforçada”, lembrou.

O mesmo amigo ainda chegou a citar que pessoas próximas sempre acharam que ele a amava demais, até de modo doentio. “Espero que esse caso não seja esquecido pelas autoridades”, pontuou.

Colegas de trabalho também ficaram chocados com o crime e disseram que durante a quinta-feira a rotina de trabalho foi normal e ela não teria comentado sobre possíveis ameaças. “Eu não consigo acreditar”, disse.

“Estou chocada não me conformo deste cafajeste fazer oque ele fez tirar a vida da minha amiga. Uma menina boa, trabalhadeira, que dedica a vida aos filhos e acontecer essa barbaridade. Espero que ele pague pelo que fez”, comentou.

Nas redes sociais também há uma comoção muito grande com a morte de Valéria, mulheres chegaram a fazer uma campanha com a publicação de uma imagem com a frase: “Quando uma mulher é morta, todas nós morremos um pouco”. A imagem ainda traz o os dizeres #pelofimdaviolenciacontramulher #nenhumaamenos e Em caso de violência você não está sozinha! Existem órgãos de atendimento a mulheres.