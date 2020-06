NOVOS CASOS Família é isolada após quatro testarem positivo

13 JUN 2020 - 09h:30 Por Talita Matsushita

Uma família em Paranaíba está sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica em Paranaíba após um homem de 33 anos, funcionário público municipal testar positivo para Covid-19. Os pais dele, um mulher de 65 anos e um homem de 67 anos, e o irmão, de 37 anos, também foram contaminados. A vó dele, uma mulher de 86 anos aguarda resultado de exame, a coleta dela foi feita na terça-feira (9).

A mãe do homem, assim como ele, apresentou sintomas leves e por isso ambos estão em isolamento domiciliar. O pai está internado na Santa Casa (Unidade de Terapia Intensiva), intubado. O estado de saúde é grave, porém ele está estável. O irmão também segue em isolamento, em Mato Grosso, onde ele trabalhar como caminhoneiro.

De acordo com a coorde nadora de vigilância Epidemiológica de Paranaíba, Carla Patrícia Eugênio, o funcionário da prefeitura foi ao hospital na sexta-feira (5) levar os pais que estavam com sintomas de gripe. Os idosos foram internados, e ao ser questionado por um médico se estava com algum sintoma, o rapaz disse que estava sem paladar. Foi realizado o teste rápido e detectado a doença no homem.

“Onde adquiriram não sabemos ainda e estamos investigando, só sabemos que não foi viagem. Nós estamos monitorando 14 famílias compostas por pessoas que tiveram contato direto com o funcionário”, disse Carla Patrícia.