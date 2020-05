PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE Família vai parar na Delegacia após festa do Dia das Mães Foi necessário o uso de algemas para conter a mulher e mais dois familiares

11 MAI 2020 - 07h:57 Por Talita Matsushita

A comemoração do Dia das Mães para uma família, moradora da rua Olegário Alves Dias, bairro Santo Antônio, acabou na Delegacia após quatro pessoas, entre elas pais e filhos, se envolverem em uma ocorrência de perturbação da tranquilidade na noite de domingo (10), Dia das Mães. A denúncia era de que eles ouviam som em volume excessivo e se negaram, após pedido de vizinhos, em abaixar o volume. Todos foram encaminhados para a Delegacia, inclusive a mãe.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que no local estaria ocorrendo perturbação da tranquilidade. No local, os policiais foram recebidos pela mãe, uma mulher de 37 anos, que apresentava sinais de embriaguez e estava com garrafa de bebida alcoólica nas mãos; ela disse que não abaixaria o volume do som, nem desligaria, pois, estava comemorando o seu dia.

Diante da recusa, ela foi informada pelos policiais que poderia ser presa e encaminhada por perturbação e desobediência, o que motivou seus familiares (companheiro, irmão e filho) a tentarem impedir a prisão da mulher.

Conforme o relato dos policiais foi necessário o uso progressivo da força para realizar a prisão da mesma. Como a autora encontrava-se com uma garrafa de bebida alcoólica, esta tentou arremessar contra os policiais, porém, sem êxito. Como houve a tentativa de conter um ato legal, foram conduzidos para a Delegacia local para as providencias cabíveis.

Um dos envolvidos, um homem de 40 anos apresentou lesão no dedo do pé esquerdo, a mulher teve escoriações no pescoço e os demais sem lesões corporais.

Foi necessário o uso de algemas para conter a mulher e mais dois familiares. Foi apreendido uma caixa de som com dois auto falantes e uma caixa de som com duas cornetas, além de dois twitter. No momento da confecção do boletim, os autores apresentavam estado de embriaguez e comportamento alterado.

A ocorrência foi registrada como perturbação do trabalho ou do sossego alheios, resistência, desobediência e desacato.