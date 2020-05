ISOLAMENTO Familiares de pacientes vindos do PA são notificados Eles estão na casa que a família possui em Paranaíba

14 MAI 2020 - 09h:42 Por Talita Matsushita

Duas pessoas que chegaram de Castanhal no Pará em Paranaíba na noite de quarta-feira (13) estão em isolamento domiciliar e foram notificados que se saírem de casa nos próximos 14 dias serão multados no valor de R$ 5 mil para cada ato descumprido, sem prejuízo da responsabilidade na esfera penal e administrativa.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica as duas pessoas são a esposa e o filho do homem de 49 anos que até o fechamento desta matéria ainda não havia tido o resultado divulgado pelo Lacen (Laboratório Central). Eles estão na casa que a família possui em Paranaíba e informaram as autoridades assim que chegaram no município.

Eles serão monitorados por telefone e agentes comunitários de saúde fazem a Vigilância na casa das pessoas.