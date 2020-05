AGRO Fazenda Galileia prepara 16º Leilão Bolsão Nelore Mocho O leilão ofertará animais para recria e engorda

27 MAI 2020 - 14h:46 Por Talita Matsushita

O Sindicato Rural de Paranaíba cancelou diversas atividades da Expopar (Exposição Agropecuária de Paranaíba), porém a grande de leilões foi mantida. O primeiro leilão de touros Nelore foi confirmado com 16ª edição do Leilão Bolsão Nelore Mocho, no dia 3 de julho (sexta-feira), com início às 19h MS, no tattersal do Sindicato Rural, em Paranaíba.

Tradicional leilão da Expopar, é organizado pela Fazenda Galileia, que fica em Paranaíba, e oferta ao mercado animais dos principais criadores da raça Nelore Mocha do país. Conforme José Roberto Giosa, proprietário da Fazenda Galileia, este ano há uma forte procura na região por touros melhoradores, já que os os preços da arroba continuam firmes e não há animais de reposição em quantidade suficiente para atender à demanda.

Além dos touros - todos com registro definitivo na ABCZ e exames sanitários - o leilão ofertará animais para recria e engorda. Machos e fêmeas de 8 a 12 meses serão leiloados para atender ao interesse dos criadores. O leilão oferecerá também lote especial cuja renda irá inteiramente para ajudar os esforços de Paranaíba no combate à Covid-19.

