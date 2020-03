NOVO CORONAVÍRUS Feira livre é suspensa por tempo indeterminado em Paranaíba A Secretaria de Administração de Paranaíba decidiu suspender a feira livre

19 MAR 2020 - 15h:55 Por Da redação

Por conta do risco emitente de transmissão do novo Coronavírus e com intuito de evitar aglomerações - conforme o decreto 602- a Secretaria de Administração de Paranaíba decidiu suspender a feira livre municipal por prazo indeterminado.

Os feirantes foram notificados por meio de ofício da pasta. Além da feira, que acontece aos domingos, o comércio de ambulantes que acontecia, cotidianamente, no local também foi suspenso.

A comissão que cuida da situação de pandemia em Paranaíba se reuniu na tarde desta quinta-feira (19) e novas medidas de contenção devem ser tomadas nas próximas horas.

É válido lembrar que Paranaíba não possui a confirmação de nenhum caso e uma suspeita já foi descartada.