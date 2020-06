DESENTENDIMENTO Feirante é agredido após perder ponto de comercialização Feirante disse ter sido agredido pelo presidente da feira livre ao tentar resolver impasse

21 JUN 2020 - 16h:10 Por Alex Santos

Um feirante, de 41 anos, disse ter sido agredido pelo presidente da feira livre de Paranaíba na manhã deste domingo (21), por volta das 10h, após solicitar o motivo de ter colocado outro vendedor em seu ponto de comercialização. Devido a agressão a vítima teve a máscara de proteção danificada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o feirante relatou que no início da pandemia foi aconselhado para que parasse com as atividades de venda de frutas em seu ponto. O pedido foi atendido pelo feirante, porém, ao retornar as atividades no local, o presidente como relata a vítima, colou outro vendedor no espaço.

Ainda conforme o feirante, após procurar o presidente da feira livre para saber o motivo de ter colocado outra pessoa em seu ponto devido o local onde está agora ter atrapalhado as vendas, o presidente disse para “se virarem”, mencionando o outro vendedor, quando foi agredido pelo autor e como consequência sua máscara de proteção foi danificada.

O caso foi registrado como vias de fato.