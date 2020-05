PREVISÃO Feriado do Trabalhador será de tempo firme e máxima de 32°C As temperaturas seguem elevadas neste dia

1 MAI 2020 - 09h:45 Por Talita Matsushita

O feriado do trabalhador em Paranaíba será de tempo firme e bastante calor. Céu claro a parcialmente nublado é o que indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira (1). As temperaturas seguem elevadas neste dia, podendo variar entre 17°C e 32°C, com tendência a estável.

Como não há estimativa para ocorrência de chuvas, a umidade do ar fica bastante baixa especialmente durante a tarde. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A orientação é ingerir bastante líquido para manter o corpo hidratado, umidificar ambientes, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, e redobrar cuidados com idosos e crianças. (Com informações Cemtc MS)