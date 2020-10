RECEIO Feriado preocupa a Saúde por causa do aumento de contágio Prevenção > Saúde preocupado com contágio

10 OUT 2020 - 12h:30 Por Talita Matsushita

Os feriados de 11 e 12 de outubro preocupam a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Paranaíba por conta do aumento de casos e mortes registrados no mês de setembro após feriado prolongado de 7 de setembro. O município, segundo levangtamentos, saltou de 4 para 15 casos e seis óbitos no início do mês passado para 727 casos e 14 mortes no dia 30 de setembro. Aumento nos números foi atribuído as aglomerações registradas em 7 de setembro.

Outubro começou com 732 casos, e em dez dias registra aumento de 31 casos positivos e duas mortes causadas pela covid-19. “No mês de setembro tivemos um feriado no dia 7 de setembro, onde é nítido a repercussão desse feriado nos casos do município. Levando em consideração os 15 dias após o feriado, o aumento foi de 108 casos e aumento em mais de 100% das internações”, observou Débora Queiroz de Oliveira, secretária de Saúde.

Sobre os feriados da próxima semana, a preocupação é maior, e pede que as regras sanitárias sejam cumpridas, que são distanciamento, isolamento social, uso de máscara e higienização das mãos.

“A pandemia continua e não acabou. Vemos muitas pessoas transitando normalmente pelo município, como se estivéssemos no fim da pandemia, mas, não temos nem sequer um período para se falar o finalmente da pandemia”, observou.

Para a secretária, enquanto isso, resta apenas as regras sanitárias para minimizar os impactos da doença no município. “Vamos observar se a população vem se conscientizando com nossas falas. Nossos decretos estão em vigor, fiscais estão na rua e com isso a Secretaria de Saúde não deixou de trabalhar nenhum dia sequer nessa pandemia. É preciso conscientização”, finalizou.