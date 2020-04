PERTURBAÇÃO Filho ameaça matar pai e pede dinheiro para consumir droga Autor acabou preso após ser imobilizado pelo próprio pai

7 ABR 2020 - 15h:52 Por Alex Santos

Um homem de 33 anos foi preso no início da manhã de sábado (4) por ameaçar o pai, um idoso de 65 anos, na residência da família, localizada no bairro Santo Antônio. O rapaz pedia dinheiro ao pai para consumir drogas e os ameaçava de morte. Ele foi encaminhado para 1º DEPOL do município.

Segundo a ocorrência, a PM foi acionada por volta das 5h30 em residência, localizada na rua Geraldo Rodrigues Lopes, bairro Santo Antônio. O autor ameaçava o pai, um idoso de 65 anos, que havia passado a noite sem dormir, pois o autor pedia dinheiro para consumir droga e ameaçava matá-lo.

O autor foi segurado pelo pai até a chegada da polícia. O homem foi levado para a delegacia.