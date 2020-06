COVID-19 Filho do paciente ‘importado’ conta como veio buscar ajuda em Paranaíba Notícia da chegada de um paciente em Paranaíba, que veio do Pará, chegou a provocar reações radicais nas redes sociais

13 JUN 2020 - 08h:30 Por Talita Matsushita

Após um mês da transferência de Wanderley Anjos, 49 anos, morador de Castanhal-PA para Paranaíba, em busca de tratamento para Covid-19, a família contou sobre a decisão de remover o homem, que estava em estado crítico. O caso foi polêmico e até hoje rende críticas pelo recebimento do paciente “importado” pela rede pública no Estado.

Uillian Gabriel, 24 anos, filho de Wanderley, informou que o pai estava internado no Hospital Municipal em Castanhal, em ala especial, e após tomografia suspeitou de que ele estivesse contaminado pelo novo Coranvírus. Com a notícia, o filho questionou sobre a disponibilidade de leitos de UTI na cidade caso o pai precisasse e diante da negativa ,ele e o restante da família decidiu fazer a alta a pedido do pai e por conta própria traze-lo para Paranaíba.

“Eu tirei por conta própria. E no dia seguinte falei com a minha prima[que mora em Paranaíba] que a situação estava crítica. Pedi ajuda para perguntar se eu o levasse para Paranaíba ele teria atendimento. Ninguém negou atendimento”, disse.

O jovem ainda relata que a família possui casa em Paranaíba e inclusive votam em MS, e não imaginavam que a repercussão seria tão grande. “Cogitaram linchar minha mãe e meu irmão na rua, isso eu vi nas redes sociais, com fotos deles e a frase ‘vamos linchar’. Foram situações desagradáveis, pois vendo a situação da minha família, ficamos bastante preocupados”, contou. Para o filho, o pai poderia ter morrido caso ficasse no PA.

Sobre o pagamento da empresa de táxi-aéreo com UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o jovem afirma que foirealziado pela empresa cujo pai é proprietário e o plano de voo era Belém-Paranaíba, mas devido ao aeroporto da cidade não ter infraestrutura para pousos noturnos, foi preciso pousar em Iturama-MG e de lá trazê-los para Paranaíba. Ainda sobre o questão de que se a Santa Casa havia sido informada que eles dariam entrada no Pronto Socorro, Uillian afirma que sim. “A Santa Casa sabia, e ao chegar lá ,eu percebi que todos estavam com os EPI’s e devidamento preparados.