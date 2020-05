CORONAVÍRUS Fim de semana não tem novo caso, motorista segue internado No último final de semana não houve registro de nenhum novo caso suspeito

4 MAI 2020 - 09h:20 Por Talita Matsushita

Paranaíba soma 20 casos descartados de Covid-19 e segue com dois casos positivos, sendo um curado e um óbito de uma idosa de 76 anos, que ficou 18 dias internada. No último final de semana não houve registro de nenhum novo caso suspeito de contaminados pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Prefeitura de Paranaíba na tarde de domingo (3), por volta das 16h. O último teste teve resultado negativo e foi de uma mulher de 27 anos.

Paranaíba está tratando de um caso positivo, que é de um motorista de 45 anos, que está internado desde 26 de abril, ele é morador da cidade de Itajá-GO. Ele está estável, porém segue entubado e sedado. Segundo boletim médico, o homem registrou piora na função renal durante feriado prolongado, mas já foi apresentou melhoras. Nesta segunda-feira os médicos irão diminuir a sedação do paciente para ver se a resposta é positiva.

Apesar disso o quadro inspira cuidados, pois ele é jovem, porém, obeso e diabético.

A Secretaria de Saúde de Paranaíba investiga se o caminhoneiro que foi diagnosticado com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi transferido para Paranaíba de forma irregular. Houve a denúncia de que a Secretaria Municipal de Itajá-GO teria enviado ele em uma ambulância, porém deixou o paciente nas proximidades da Santa Casa, já que naquele município não haveria estrutura para atender o caso.

A denúncia é de que como ele não tem paradeiro, nem residência fixa, entrou em contato com a irmã, que mora em Itajá, pedindo auxílio, pois não estava se sentindo bem. Ao chegar na cidade goiana foi atendido em uma unidade hospitalar, mas como lá não há estrutura para tratar casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, ele teria sido enviado para Paranaíba, no lugar de ter sido encaminhado para a rede de saúde do Estado de Goiás.