PREVISÃO Fim de semana será de predomínio de sol e baixa umidade Não há expectativa de chuva para o município

31 JUL 2020 - 09h:10 Por Alex Santos

A manhã de sexta-feira (31) amanheceu com tempera amena, com termômetros registrando 18ºC. Para hoje a máxima prevista é de 31ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, o tempo dever permanecer com poucas nuvens. A umidade relativa do ar varia de 27 % a 62%. Não há expectativa de chuva para o município.

O sábado e domingo será de predomínio de sol, com mínima de 15ºC e máxima de 31ºC.

ESTADO

O final de semana começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul. A climatologia indica que a sexta-feira (31) será de céu claro a parcialmente nublado em todo o Estado e não há expectativa de chuva.

O tempo continua seco e a umidade relativa do ar ficará baixa à tarde podendo atingir os 20% considerado estado de alerta a saúde.

Vento com intensidade fraca a moderada em todas as regiões, com possibilidade de rajadas isoladas nas regiões pantaneira e sudoeste.

As temperaturas neste dia poderão variar entre de 15 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 20 °C a 30 °C.