QUEDA NA TEMPERATURA Fim de semana será de tempo instável e mínima de 10º A umidade relativa do ar poderá variar entre 95% e 40%

23 MAI 2020 - 11h:34 Por Alex Santos

A manhã de sábado (23) em Paranaíba amanheceu nublada e fria registrando mínima de 15º. A máxima prevista para hoje é de 27ªC.

Segundo o Cptec\Inpe, o sábado deve continuar com muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

O domingo deve ser céu parcialmente nublado e névoa ao amanhecer, com previsão de mínima de 10º e máxima de 23º e sem previsão de chuva.

MATO GROSSO DO SUL

O sábado será de tempo instável no Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva nas regiões norte e nordeste, e nublado a parcialmente nublado passando a claro no oeste e sul. Para as demais áreas nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas.

A meteorologia prevê queda de até 10°C com relação a temperatura do dia anterior. Neste dia a mínima será de 9°C e a máxima de 22°C, com tendência a declínio. A umidade relativa do ar poderá variar entre 95% e 40%.