PREVISÃO Fim de semana será de tempo seco e predomínio de sol Máxima pode chegar aos 31ºC e umidade do ar deve registrar baixos índices

7 AGO 2020 - 09h:08 Por Alex Santos

Segundo Cptec/Inpe, a sexta-feira (07) em Paranaíba será de sol o dia todo e com poucas nuvens no céu. A temperatura máxima prevista para hoje de 30ºC, com pico de calor esperado para às 14h. Não há expectativa de chuva para o município.

A umidade relativa do ar em Paranaíba deve continuar registrando baixo índices, variando de 17% a 53%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera ideal entre 50% a 60%.

No sábado e domingo está previsto sol o dia todos, com temperaturas variando na casa dos 13ºC de mínima e 31ºC de máxima.