INVESTIGAÇÃO Fios de energia estavam cortados no palco do Carnaíba O corpo foi encontrado em estado de decomposição

29 SET 2020 - 08h:07 Por Talita Matsushita

Saiba Mais Corpo é encontrado no palco do Carnaíba em estado de decomposição

Os fios de energia elétrica do palco do Carnaíba estavam cortados, conforme boletim de ocorrência, o que aumenta a suspeita de que Paulo Henrique Procópio Gomes, 36 anos, tenha recebido descarga elétrica antes de morrer no Centro de Eventos Carnaíba, na Avenida Major Francisco Faustino Dias. O corpo dele foi encontrado em estado de decomposição, cinco dias depois de desaparecimento.

Conforme boletim de ocorrência, um dos chinelos da vítima estavam em cima da laje da coberta e outro em cima do palco onde o mesmo estava e havia fios elétricos rompido indicando que haviam sido cortados recentemente e outros esticados. A vítima era usuário de drogas e estava desaparecido desde a última quarta-feira dia 23.

Emerson Macedo da Silva foi quem encontrou o corpo. O rapaz jogava bola com amigos na quadra do centro de eventos, quando encontrou o corpo de Paulo Henrique. “Vim com meu primo para jogar uma bola, no primeiro chute que a gente deu a bola caiu lá em cima [palco], na hora que eu subi eu avistei um corpo”, falou.

Segundo Paulo Procópio, o sobrinho era usuário de drogas e estava desaparecido desde o dia 23 de setembro. A família descartava encontrar Paulo Henrique com vida.

“Ele estava desaparecido desde quarta-feira. A gente já descartava encontrar ele com vida, porque ele nunca fez isso. Infelizmente encontramos nessa situação. Ele era usuário e estava numa situação difícil”, lamentou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como morte a esclarecer.