Fiscalização será intensificada na Avenida Três Lagoas

15 MAI 2020 - 15h:19 Por Da redação

A partir desta sexta-feira (15), o 13º Batalhão de Polícia Militar, numa ação conjunta com o Departamento Municipal de Trânsito, realizará a “Operação Cidade Tranquila” e intensificará o policiamento ostensivo preventivo na avenida Três Lagoas, em Paranaíba. A ação busca salvaguardar o direito da população que reside na região da avenida Três Lagoas e sofre com situações de perturbação do sossego ocasionadas por meio de aparelhos de som automotivo.

A operação também tem como objetivo evitar aglomerações que tem ocorrido no local e desrespeitam Decreto Municipal que busca impedir o contágio da população pelo Covid-19.

Policiais militares previamente escalados terão o apoio de integrantes de departamento municipal de trânsito de Paranaíba que contribuirão na fiscalização do trânsito e notificação em casos de infrações constatadas.

O comandante do 13º Batalhão, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, falou sobre a Operação: “O direito de viver sem barulhos incômodos é tutelado na Lei de Contravenção Penal e nossos policiais agirão para garantir isto à população. Por outro lado temos a questão que nos foi noticiada sobre estar ocorrendo aglomeração no local, o que desrespeita decreto municipal. Neste sentido, a operação conjunta de nossos policiais militares com agentes municipais de Paranaíba será muito importante para garantirmos o cumprimento do decreto e evitar o contágio da população pelo coronavirus.” (Com informações da assessoria)