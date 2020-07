FURTO Flagrado por câmeras, autor de furto é preso pela polícia Homem foi flagrado por câmeras furtando uma residência e supermercados da cidade

3 JUL 2020 - 15h:16 Por Alex Santos

Um homem, de 41 anos, autor de diversos furtos em Paranaíba, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira. O homem foi flagrado por câmeras se segurança furtando uma bicicleta Mountain Bike, na residência de um empresário da cidade, além do furto, o autor também foi flagrado furtando chinelos de um supermercado e R$240 em dinheiro do caixa de outro supermercado.

O autor foi reconhecido pela PM após acesso às imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos. Os policiais ainda apreenderam um adolescente de 17 anos pela receptação de um dos objetos furtados.

Conforme o 13º BPM, a Polícia Militar recebeu informações de que o autor teria furtado um supermercado, localizado na rua Bruno Mariano de Faria, Bairro De Lourdes. O autor entrou no estabelecimento e furtou R$ 240 do caixa da empresa. O autor aproveitou que funcionários do supermercado limpavam o estabelecimento, empurrou a porta que estava encostada e levou o dinheiro.

Após realizar buscas o homem foi localizado no momento em que chegava em sua residência, juntamente com a bicicleta utilizada por ele no momento do furto. Ele confessou o crime aos policiais, além de indicar onde estavam as roupas usadas por ele na ação. Um par de chinelo, com as mesmas características do produto furtado na mesma semana.

O homem ainda confessou a PM que furtou e vendeu a bicicleta Moutan Bike para um adolescente, de 17 anos. O receptador confessou que adquiriu a bicicleta em troca de um celular.

Os envolvidos foram encaminhados para a 1º DELPOL de Paranaíba.