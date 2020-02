FERIADO Folia perde espaço e público para encontros de oração Grupos religiosos com maioria jovem aproveita data para estudar a Bíblia

22 FEV 2020 - 08h:52 Por Alex dos Santos

O Carnaval é a festa mais popular do Brasil, milhares de foliões buscam entre as diversas cidades do país a oportunidade de diversão, sejam nos grandiosos desfiles de escolas de samba, micaretas ou apenas aproveitar a folia longe dos grandes centros. Mesmo no período da festa mais aguardada do país, há quem opte trocar a folia das ruas por acampamentos, como são conhecidos os retiros espirituais.

Longe do conforto da cidade e badalação, para alguns o importante mesmo é se refugiarem em sítios ou ranchos, lugares que proporcionam maior contato com a natureza, ideal para um acampamento. Católicos e evangélicos aproveitam a data para aprofundar sua relação com a fé por meio de cultos e celebrações, além buscar desenvolver novas amizades.

Kasla Burtim dos Santos, de 20 anos, evangélica, conta que durante muito tempo participa de retiros espirituais. Segundo ela é a oportunidade estar ainda mais próximo de Deus. “Participei a minha vida toda. Outras oportunidades que participei foi transformador. Nos retiros nos sentimos mais próximos de Deus”, contou.

Fernando Cesar Araújo, é auxiliar do grupo de jovens de uma denominação evangélica de Paranaíba, é também responsável pela organização de acampamentos espirituais. Para ele o intuito maior desses eventos e proporcionar momentos de reflexão. “Carnaval muitas vezes traz tristeza. Nós tentamos levar o foco as pessoas para elas entenderem que há outra opção”, disse.

Quanto à programação nos quatro dias de acampamento, Fernanda destaca que, além da parte espiritual os participantes realizam atividades recreativas. “As vezes as pessoas pensam: ‘vamos retirar só para orar, para ficar ouvindo música ou alguém falar da Bíblia’, isso é essencial! Mas, nós também temos diversões como futebol, campeonato de bets. Brincadeiras que também busque algo da nossa infância, para podermos relembrar e fazer algo saudável”, contou.

Gabriel Guisolffi, 25 anos, é líder de jovem de outra denominação evangélica do município. Segundo Gabriel os acampamentos de Carnaval são realizados durante muitos anos pela denominação onde é membro. À frente da organização, ele conta que cerca de 40 jovens estarão participando do evento, que tem por objetivo levar mensagens bíblicas e oportunidades de conhecer novas pessoas. “Desenvolvemos esse papel há anos. Nossa finalidade é poder contribuir e proporcionar um fim de semana extraordinário”, disse.

Para Jean Carlo Alves Abrantes, pastor de jovens de uma denominação evangélica de Paranaíba, a cada ano que passa mais pessoas participam de eventos como esses nessa época do ano. “Vemos uma multidão de jovens e adultos se programando para participar desses eventos.”

Ele destaca ainda que, o que tem atraído muitas pessoas aos acampamentos de Carnaval, além da mensagem levada, são a descontração e intensidade que geram esses eventos. “Além do mover de Deus, é o clima de alegria e intensidade que há nesses eventos. É um clima de mais liberdade e intensidade na adoração”, destacou.