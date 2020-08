RECAPTURADO Foragido apresenta identidade falsa e acaba preso O rapaz foi encaminhado para a 1ª DELPOL

4 AGO 2020 - 11h:28 Por Alex Santos

Um homem foi preso no noite do último domingo (2) na Avenida Getúlio Vargas, em Paranaíba, por estar com documento de identificação falsa. Segundo a Polícia Militar, ele era foragido do sistema prisional. O rapaz foi encaminhado para a 1ª DELPOL.

Segundo o registro policial, a PM identificou um veículo com placas de Campo Grande, no veículo estavam o homem e duas mulheres, que agiram de maneira suspeita.

Durante abordagem os policiais encontraram inconsistências nas informações. O homem estava foragido do sistema prisional e havia repassado identidade falsa.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia do município.