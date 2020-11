RECAPTURADO Foragido tentar esfaquear policiais após reagir à prisão Homem foi contido com um disparo de arma de fogo na perna; PM advertiu para que foragido largasse a faca

30 NOV 2020 - 17h:44 Por Alex Santos

Um foragido da justiça tentou ferir policiais militares com uma faca na noite de domingo (29), no bairro Industrial De Lourdes, em Paranaíba, e acabou contido após um disparo de arma de fogo na perna. Segundo a PM, o homem, de 30 anos, foi advertido para que largasse a faca, porém, não obedeceu e partiu para cima do policiais.

Segundo a ocorrência, a equipe da Força Tática foi acionada por volta das 19h, para dar apoio na captura do homem que se encontrava foragido da justiça. O homem fugiu do cerco policial pulando uma residência, onde uma criança assustada informou que um o homem teria invadido sua casa.

Durante busca na casa os policiais encontraram o homem escondido sob uma das camas. O homem acabou saindo do local com uma faca.

Ainda conforme a ocorrência, a PM pediu por diversas vezes para que o homem largasse a faca, porém, não atendendo as ordens partiu em direção aos policiais e para preservação dos agentes, o foragido acabou atingindo com um disparo de arma de fogo na região das pernas, momento em que ele decidiu largar a faca.

Os policiais militares prestaram os primeiros socorros ao homem, sendo pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa da cidade.