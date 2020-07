OPORTUNIDADE Fórum de Paranaíba abre vagas para estágio voluntário Interessado deve estar cursando Direito e ser maior de 18 anos

10 JUL 2020 - 09h:02 Por Alex Santos

O Fórum da Comarca de Paranaíba abriu vagas de estágio voluntário, para estudantes matriculados no curso de Direito. Conforme comunicado da Juíza Diretora do Fórum, Dra. Nária Cassiana Silva Barros, os interessados devem ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade para prestar serviço voluntário em uma das unidades do Fórum de Paranaíba, no período vespertino.

O estágio voluntário é caracterizado pela participação espontânea do estudante, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista e previdenciária.

A carga horária será estabelecida de comum acordo com a unidade na qual será prestado o serviço, observado o limite estabelecido no termo de adesão.

Currículos devem ser encaminhados no e-mail prb-secforo@tjms.jus.br, até o dia 15 de julho.

Outras informações pelo telefone 67-98124-5324.

(Com Assessoria)