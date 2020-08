PRÉ-CANDIDATO Fredson acredita em renovação e atração de mais investimento O ex-vereador e vice-prefeito destacou não estar satisfeito com a atual administ

2 AGO 2020 - 08h:00 Por Talita Matsushita

Fredson Freitas, 40 anos, é pré-candidato a prefeito de Paranaíba e a aposta do Podemos para disputar o Executivo. O ex-vereador e vice-prefeito destacou não estar satisfeito com a atual administração e ainda disse coloca seu nome à disposição para que alguém novo possa virar a página e começar um novo capítulo na história de Paranaíba.

“Fiz uma análise do quadro político de Paranaíba e como paranaibense fui conversando com as pessoas e vendo o que a cidade quer e diante disso chegamos à conclusão de que eu poderia colocar meu nome. Paranaíba precisa de alguém novo que nunca ocupou essa cadeira. Alguém para virar a página e começar um novo capítulo”, disse.

O pré-candidato ainda reforçou que gosta de política e que para uma boa administração é preciso se desprender do cargo simplesmente pelo poder, sem se sentir acima do bem e mal e da Lei. “Temos que ter um planejamento de Paranaíba em longo prazo, para décadas. Não é só discurso”, pontuou.

Sobre alianças, Fredson disse que o Podemos rompe o ciclo de barganhar cargos na Prefeitura em troca de apoio político. “Se você faz qualquer tipo de negócio, você chega na Prefeitura de mãos atadas, nomeando a bel-prazer, sem ter confiança. A coisa não anda, não caminha. Estamos com um grupo novo sem amarras e nessa construção que vamos buscando diálogo”.

Sobre prioridade para a cidade nos próximos quatro anos, Fredson destaca que o município, apesar de ter desempregados, não há mão-de-obra qualificada para atrair grandes indústrias. “Assim você conquista uma indústria, mostrando o potencial da cidade.