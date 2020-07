POLÍTICA Fredson acredita que emprego é prioridade para os próximos 4 anos Ele deu início a série de entrevistas promovida pela rádio Cultura FM 106,3 Mhz

30 JUL 2020 - 13h:55 Por Talita Matsushita

Fredson Freitas, 40 anos, é pré-candidato a prefeito de Paranaíba e a aposta do Podemos para disputar a Prefeitura. Ele deu início a série de entrevistas promovida pela rádio Cultura FM 106,3 Mhz com os possíveis nomes para disputar a Prefeitura. Ele destacou não estar satisfeito com a atual administração e ainda disse coloca seu nome à disposição para que alguém novo possa virar a página e começar um novo capítulo na história de Paranaíba.

Ouça: