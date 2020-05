PREVISÃO Frente fria traz chuva e queda de temperatura em Paranaíba Em Paranaíba a previsão é de que o tempo comece a mudar na quarta-feira (6)

2 MAI 2020 - 15h:25 Por Talita Matsushita

O modelo de previsão numérica de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica a passagem de uma frente fria acompanhada por formação de área de instabilidades que provocarão chuvas para todas as regiões do Estado. Em Paranaíba a previsão é de que o tempo comece a mudar na quarta-feira (6), com possibilidade de 90% de chuva e temperatura mínima na casa dos 15°.

Segundo o Cemtec, o grande destaque será a massa de ar frio proveniente das latitudes da Península Antártica que deverá trazer forte queda de temperatura. A previsão indica chuva de 8 milímetros na quarta-feira e temperatura máxima de 23º.

Na quinta-feira o dia deve ser nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade, a temperatura mínima prevista de 13º e máxima de 25º. Na sexta sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens, temperatura mínima prevista é de 12º e máxima de 24º.

Sábado (9) e domingo (10) devem ser dias registrar temperaturas mínimas de 10º e 13º, respectivamente, conforme previsão, e máxima de 25º, os termômetros voltam a subir na segunda-feira (11).