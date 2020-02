RECLAMAÇÃO Fumaça de indústria incomoda moradores da Cohab Santa Rita O dono de uma empresa que fica próximo fez denúncia no MP

12 FEV 2020 - 15h:27 Por Talita Matsushita

Os moradores da Cohab Santa Rita de Cássia e trabalhadores do Parque Industrial tem reclamado há pelo menos três meses de uma fumaça que se espalha pelas proximidades. Algumas pessoas relatam que em algumas vezes ela é branca, em outras mais escuras, além disso, tem cheiro e demora se dissipar. A fumaça vem da empresa Aluam, que trabalha com fundição de ferro e aço, entre outros metais.

No ano passado o dono de uma empresa que fica próximo a indústria fez denúncia no Ministério Público, informando de suposta poluição ambiental, com a fumaça tóxica e apresentando empecilho para que a regularidade das atividades em sua empresa. Na denúncia, o empresário relata ainda que ficou inviável oferecer ambiente digno de trabalho aos seus funcionários.

O MP então oficiou a Polícia Militar Ambiental para que o local fosse vitoriado, em resposta a PMA diz que a indústria apresenta as autorizações do poder público legalmente exigíveis para seu regular funcionamento. “Não foi constatada qualquer ação ou omissão que configurasse crime ou infração administrativa de caráter ambiental”, diz relatório do MP.

Com isso o caso foi arquivado pelo MP. A PMA informou ao MP que solicitou apresentação da Proposta Técnica Ambiental, contemplando medidas necessárias a serem implantadas para o controle de emissão de poluentes e resíduos sólidos, que foi devidamente apresentado, conforme solicitado.

“Não há elementos que autorizem a propositura de ação civil”, conforme a promotora. O relatório foi assinado em 30 de janeiro.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Rita de Cássia, Leandro Rocha, diz que a fumaça atravessa a rodovia e chega até a Cohab.

A empresa Aluam, apontada como produtora da fumaça foi procurada pela reportagem, e informou que o responsável estaria em viagem e não iria comentar o caso no momento, porém em agosto do ano passado, a empresa havia sido procurada para falar a respeito da mesma reclamação e na época informou que a fumaça não é nociva à saúde e não é densa, e também não tem cheiro, destacou que possui todos os laudos que comprovam as alegações. Além disso, possuem as licenças ambientais necessárias para operação. A empresa ainda informou que possui 23 funcionários diretos, e 92 indiretos.