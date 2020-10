ACIDENTE Funcionário do Sindicato Rural fica preso às ferragens em acidente na MS-306 Amaury Costa da Silva deverá ser transferido para Campo Grande devido gravidade do acidente

20 OUT 2020 - 21h:13 Por Alex Santos

Amaury Costa da Silva, 61 anos, ficou preso às ferragens em um grave acidente na MS-306, rodovia que liga os municípios de Chapadão do Sul e Cassilândia, na tarde desta terça-feira (20), por volta das 14h. Amaury é funcionário do Sindicato Rural de Paranaíba e transportava ração ensacada em um caminhão.

De acordo com O Correio News, o acidente ocorreu cerca de 17 Km de Chapadão do sul. Amaury seguia sentido Cassilândia quando teria perdido o controle do veículo e capotado na pista.

A boleia do caminhão ficou totalmente retorcida e foi necessário o uso de tesoura hidráulica para cortar a fuselagem.

A Polícia Militar Rodoviária realizou controle do tráfego na pista, que não precisou ser interditada.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul encaminhou Amaury até o Hospital Municipal da cidade, com baixo nível de consciência e laceração na orelha.

Ele teve que ser entubado e seu estado de saúde era estável quando foi internado. Amaury deverá ser transferido para Campo Grande.

Familiares, além de amigos de Amaury realizam uma campanha de oração para a recuperação dele.