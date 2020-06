CORONAVÍRUS Funcionário público é sétimo caso confirmado de covid-19 Os resultados dos testes dos idosos devem sair nesta segunda-feira

8 JUN 2020 - 14h:10 Por Talita Matsushita

Um funcionário da Prefeitura de Paranaíba, 33 anos, é o sétimo caso conformado de covid-19 em Paranaíba, ele apresentou falta de paladar e por isso está em isolamento domiciliar após testar positivo. O pai dele, idoso de 67 anos está entubado desde sábado (6) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba com suspeita de Covid-19.

A mãe do funcionário, uma idosa de 65 anos também está internada no hospital, porém com sintomas leves da doença. Os dois idosos aguardam resultado de coleta realizada na sexta-feira (5).

A Vigilância Epidemiológica investiga onde o funcionário foi contaminado. “Estamos investigando, só sabemos que não foi viagem. Nós estamos monitorando 14 famílias compostas por pessoas que tiveram contato direto com o funcionário”, disse Carla Patrícia.

Os resultados dos testes dos idosos devem sair nesta segunda-feira. Ouça a entrevista: