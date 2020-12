OCORRÊNCIA Funcionários de estabelecimento impedem roubo no Centro O homem de 30 anos recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia

13 DEZ 2020 - 17h:04 Por Talita Matsushita

O homem de 30 anos tentou o roubo em estabelecimento comercial de Paranaíba, foi contido por funcionário e preso por policiais militares nesse domingo (13).

A equipe policial militar realizava o patrulhamento ostensivo quando recebeu informação, através da Central de Atendimento “190”, de que estaria ocorrendo um roubo em estabelecimento comercial localizado na Rua Comendador Garcia.

Rapidamente, os policiais foram ao local e encontraram o indivíduo contido por funcionários do comércio. A solicitante informou que estava no caixa do comércio quando o homem chegou ao local e anunciou o roubo, momento em que ele passou a derrubar vários produtos pelo chão. A operadora de caixa informou que foi auxiliada por outros funcionários para conter o assaltante até a chegada da Polícia Militar.

Assim, o homem de 30 anos recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia de Polícia Civil.