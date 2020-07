PRÉ-CANDIDATO Gama defende mais transparência e gestão eficiente Empresário é pré-candidato a prefeito de Paranaíba

25 JUL 2020 - 09h:10 Por Talita Matsushita

O engenheiro civil Edson Gama é o pré-candidatodo Republicanos para disputar a Prefeitura de Paranaíba. Empresário, ele apresenta pela primeira vez seu nome para uma disputa eleitoral. Ele afirma que a transparência na gestão e a elaboração de um eficiente plano de governo são os pontos centrais de seu trabalho e de suas propostas.

Gama diz que pretende ter ainda como base o fortalecimento do comércio local, com planejamento e organização. Para ele, esta é prioridade que pode fazer com que todo o resto decole, como os setores de empregos e turismo. O pré-candidato tem se reunido com empresários do município afim de entender as demandas da classe, principalmente relacionadas aos impactos da pandemia na economia local.

“Minha vontade é ver um Pronto Socorro com medicamentos, sem fila de espera prolongada, com entrega de exame nos prazos e educação com demandas atendidas”, disse.

O engenheiro ainda destacou que esta eleição será diferente por conta da pandemia e com isso “o uso da mídia social será o carro chefe para quem quiser ser eleito”. Gama tem recebido sugestões para elaboração do plano de governo através de um aplicativo de mensagens.

O partido aposta no discurso de que é preciso virar a página para que a cidade cresça e se desenvolva.

“A fé na política tem diminuído a cada dia, mas acredito na transformação de Paranaíba. Por isso me coloco à disposição para ouvir as demandas da população. Essas últimas décadas ficamos a margem do progresso”, afirma Gama, lembrando sempre a sua condição de pré-candidato, cuidando por enquanto do programa de governo.