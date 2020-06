SONHO DE CRIANÇA Garoto dá 'ordem de parada para fotos' e encanta policiais Situação inusitada ocorreu durante policiamento comunitário em bairros da cidade

9 JUN 2020 - 13h:38 Por Leonardo Guimarães

Bento Ferro Queiroz, 5 nos, realizou o sonho de conhecer policiais militares fardados e tirar fotos em uma viatura. A situação inusitada aconteceu na manhã de terça-feira (9), enquanto policiais realizavam a Operação Bairro Seguro, no bairro Santa Lúcia, em Paranaíba (MS).

De acordo com a publicação feita pela assessoria de imprensa do 13° Batalhão, enquanto faziam policiamento comunitário, visitando residências e comércios da região, os policiais se depararam com o pequeno Bento que, acompanhado da mãe, Juliane Pivetta Ferro, contou aos agentes de segurança sobre o seu sonho.

O pedido do garoto foi prontamente atendido, sendo colocado dentro da viatura, no banco do motorista e usando um quepe policial para registros das fotos. Ele também posou do lado de fora do veículo, ao lado dos policiais, para mais fotos. As imagens foram publicadas nas redes sociais.

De acordo com o 13° Batalhão, a Operação Bairro Seguro se pauta na Filosofia de Polícia Comunitária, promovendo integração entre Polícia e Comunidade.