WHATSAPP CLONADO Golpes virtuais aumentam e fazem novas vítimas na cidade Nesta semana uma mulher de 40 anos de idade, funcionária de uma indústria foi ma

24 OUT 2020 - 10h:00 Por Talita Matsushita

Os golpes virtuais cresceram e em Paranaíba somente nos últimos sete dias pelo menos cinco pessoas foram vítimas e registraram boletim de ocorrência, revelando prejuízos de toda ordem.A situação que já acontecia antes, e teve um aumento no período de pandemia - seja número de celular clonado, golpes com cartão de crédito, e o tão conhecido golpe do mecânico.

Nesta semana uma mulher de 40 anos de idade, funcionária de uma indústria foi mais uma vítima de estelionatário na manhã desta segunda-feira (19) quando teve seu Whatsapp clonado e bloqueado.

A mulher recebeu convite via rede social para seguir a página de uma empresa de turismo. Uma semana depois, recebeu mensagem para participar de um sorteio de três dias de estadia numa pousada e, caso tivesse interesse, para passar nome completo e telefone com o DDD, o que foi feito. Logo em seguida a mensagem pediu para confirmar um número de protocolo com seis dígitos, que foi enviado via SMS para prosseguir o cadastro, o que também foi feito.

Logo a seguir, o Whatsapp da vítima foi bloqueado. A partir deste momento, um colega de trabalho da mesa ao lado recebeu mensagem pedindo dinheiro emprestado.

Outras pessoas também começaram a receber as mensagens, o que levou a vítima a entender que havia caído no Golpe do Whatsapp, outra das modalidades de golpe.