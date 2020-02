GOLPE Golpista clona celular e pede dinheiro para amigos da vítima Vítima havia recebido notificação para atualizar aplicativo de mensagens instantâneas

20 FEV 2020 - 16h:12 Por Alex Santos

Um paranaibense de 31 anos, morador do Bairro Industrial de Lourdes, teve o número do celular clonado na quarta-feira (19), após receber uma notificação de atualização de um aplicativo de mensagens instantâneas. Amigos da vítima receberam mensagens com pedidos de dinheiro. Autor não foi identificado.

Segundo informações da ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem em seu celular solicitando uma atualização no aplicativo WhatsApp. Minutos depois de aceitar a atualização uma colega de trabalho da vítima recebeu uma mensagem em seu celular e questionou o motivo do envio, pois estavam próximos.

Outros amigos, além da esposa do rapaz também relataram terem recebido mensagens identificadas com seu número, e questionaram o motivo de estar pedindo dinheiro emprestado.

A vítima denunciou o caso na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.