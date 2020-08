A CASA É SUA Hipnose: especialista explica técnica que pode ajudar curar traumas A técnica pode ajudar pessoas acessar seu inconsciente descobrir temas que podem estar reprimidos

25 AGO 2020 - 14h:56 Por Alex Santos

A palavra hipnose sempre veio acompanhada de muitas fantasias. No entretenimento é muito comum associá-la como uma espécie de transe, fazendo com que pessoas imitem alguma espécie de animal ou obedeça comandos do hipnólogo.

Porém, quando a gente fala em saúde a hipnose não é o que de maneira superficial conhecemos. A técnica é um recurso médico que pode ajudar pessoas a acessar informações no seu inconsciente e descobrir temas que podem estar reprimidos.

No quadro ‘Segunda Intenções’ do programa A Casa é Sua na Rádio Cultura Fm 106,3 Mhz, a especialista Heloina Dias explica o que a hipnose e a importância da técnica para a busca de cura interior da pessoa, sejam elas emocionais, comportamentos, além de relações entre casais e família.

“O diferencial da hipnose é o transe. Quando você entra em transe e tem uma questão que deseja resolver, o que vamos fazer: já conheço sua história, trabalhei sua alta performance, vou acessar as informações que estão no seu subconsciente. Por isso que a ciência fala que o resultado é rápido. Não demora muito tempo para identificar porque você tem determinado comportamento”, disse.

Assista: