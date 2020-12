OCORRÊNCIA Homem agride a mãe e outros familiares e acaba preso As vítimas já haviam sido levadas para o pronto socorro da Santa Casa

4 DEZ 2020 - 14h:12 Por Talita Matsushita

Um homem de 34 anos lesionou seus familiares, quebrou móveis e objetos da casa e acabou sendo preso pela Polícia Militar em Paranaíba. A informação sobre a violência doméstica cometida pelo autor chegou ao conhecimento dos policiais militares por denúncia realizada através do telefone 190. Os fatoso ocorreram na Rua Wladislau Garcia Gomes, no centro,

Conforme a PM, uma equipe policial militar compareceu à residência, onde encontrou o homem apontado com autor das agressões. O local se encontrava com móveis caídos, objetos revirados e estilhaços de vidros pelo chão da cozinha.

As vítimas já haviam sido levadas para o pronto socorro da Santa Casa, onde os policiais verificaram que a mãe do autor, uma senhora de 60 anos, possuía lesões no ombro e no peito; a tia do rapaz possuía lesões na perna esquerda e mão direita, e seu sobrinho de 14 anos estava com lesões na cabeça e pulso direito.

O autor das agressões recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia de Polícia Civil.