VIOLÊNCIA Homem agride ex-mulher e ainda ameaça filhos Vítima possui medida protetiva contra autor que acabou preso pela Polícia Militar

28 AGO 2020 - 18h:00 Por Alex Santos

Um homem foi preso após agredir e ameaçar a ex-esposa, em Paranaíba. A prisão do autor foi realizada na noite da quarta-feira (26) pela Polícia Militar, em uma residência no bairro Industrial de Lourdes. A vítima sofreu ferimentos no nariz e teve que buscar atendimento no Pronto Soco da Santa Casa do município.

Segundo a ocorrência, a PM fazia patrulhamento na rua Cândida Vitória Lopes Rodrigues quando foi acionada pela mulher. Segundo ela, o ex-esposo deu um soco em seu nariz e teve que procurar atendimento médico devido a agressão.

A vítima possui medida protetiva contra o ex-marido e ainda foi ameaçada. Segundo ela, o ex à ameaçou de morte e ‘se não fosse dele, não seria de mais ninguém’.

A ameaça também se estendeu aos filhos, dizendo que poderia atentar contra a vida deles.

O homem foi levado para 1ª Delegacia de Polícia Civil.