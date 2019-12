VIOLêNCIA DOMÉSTICA Homem agride ex por ela não ter feito jantar e lavado roupas No domingo a mulher não teria cumprido com o combinado e houve uma discussão

16 DEZ 2019 - 07h:47 Por Talita Matsushita

Um homem de 37 anos agrediu a ex-esposa, de 40 anos, após um desentendimento na noite de domingo (15), por volta das 19h. Ele disse aos policiais que estava nervoso e por isso teria dado socos e chutes na mulher. A filha de quatro anos do casal viu as agressões. A mulher buscou abrigo na casa de vizinhos até a chegada da Polícia.

Segundo boletim de ocorrência, o homem contou aos policiais que conviveu com a mulher há aproximadamente oito anos, tendo dois filhos em comum, sendo um de quatro anos e outro de cinco meses, e que alugou um quarto em uma pensão, pois o casal está separado, sendo que já foi dada a entrada do pedido judicial, mas pelo fato da mulher estar recebendo somente parte de seu salário, ele tem suprido as necessidades dela e os filhos, sendo que houve um acordo entre as partes para a vítima lavar as roupas e fazer o jantar até que regularize o salário da mulher.

No domingo a mulher não teria cumprido com o combinado e houve uma discussão entre o casal, e o homem por estar nervoso agrediu a ex com socos e chutes causando lesões em sua panturrilha esquerda e pescoço.

A filha de quatro anos presenciou os fatos, tendo a mesma saído da casa e buscado abrigo na residência de vizinhos.