POLÍCIA Homem alcoolizado bate carro no muro do Parque de Exposições

31 JAN 2020 - 14h:20 Por Talita Matsushita

Um homem de 50 anos, alcoolizado, bateu o carro contra o muro do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, na rua Abel Rodrigues de Freitas, bairro Santo Antônio em Paranaíba, por volta das 12h de quinta-feira.

Segundo a PM, os policiais foram solicitados, por volta das 12h, para atenderem um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Rua Salomão João com a Rua Abel Rodrigues de Freitas. No local constataram que o veículo Uno, com placa de Paranaíba, havia se chocado com o muro do recinto de exposições.

Bombeiros militares estavam no local e informaram que o condutor do veículo possuía apenas escoriações e que não quis ser levado ao pronto socorro. A equipe policial manteve diálogo com o condutor do veículo, o qual informou que teria ingerido “cerveja e pinga” e passado a dirigir o carro, sendo confirmada sua embriaguez através de teste de alcoolemia realizado pelos policiais. O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil.