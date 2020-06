CORONAVÍRUS Homem causa confusão em PSF por não usar máscara corretamente Não foi a primeira vez que o mesmo autor estaria agindo de tal forma

1 JUN 2020 - 15h:43 Por Talita Matsushita

Um homem de 41 anos foi parar na Delegacia após ir até um PSF e permanecer no local sem máscara, além disso desacatou a enfermeira do local dizendo palavras de baixo calão. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (1°), no bairro Santa Lúcia. O homem esteve no local na última sexta-feira e também ignorou o decreto que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados.

Conforme boletim de ocorrência, a enfermeira acionou a Polícia Militar após um paciente causar perturbação e descumprir o decreto municipal que obriga o uso da máscara dentro de estabelecimentos públicos e privados.

A mulher relatou aos policiais que não era a primeira vez que o mesmo autor estaria agindo de tal forma. Na sexta-feira (29) por vezes foi necessário chamar a atenção do homem pelo fato de retirar a máscara por várias vezes e que o mesmo ignorava. Nesta segunda ele voltou ao PSF e novamente agiu da mesma forma, sendo que ao ser orientado a permanecer com a máscara, o mesmo ignorou e que ele colocava a máscara quando bem entendia.

Ao ser chamado a atenção o homem disse para a enfermeira "vai tomar no ... " e que a todo momento proferia vários insultos se referindo aos funcionários do Posto de Saúde.

No local havia várias pessoas aguardando atendimento, desde criança a idosos, porém todas fazendo o uso devido da máscara. Diante do fato a Polícia Militar foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil para as devidas providências.