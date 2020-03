CORONAVÍRUS Homem com suspeita de coronavírus é monitorado em Paranaíba Cinco pessoas vindas da Itália deram entrada com suspeita de infeção no hospital

7 MAR 2020 - 13h:43 Por Leonardo Guimarães

Cinco pessoa com suspeita de coronavírus deram entrada na Santa Casa de Paranaíba (MS), quatro foram liberadas e uma segue em monitoramento. A informação foi confirmada ao JPNEWS por enfermeiros e direção da Vigilância Epidemiológica Municipal.

De acordo com as primeiras informações, os pacientes são italianos que vieram instalar uma máquina no frigorífico do município de Aparecida do Taboado (MS). Após apresentarem os sintomas no município aparecidense, um apoio foi solicitado aos profissionais de Paranaíba, pelo fato de o centro médico local oferecer melhor estrutura.

Segundo Carla Patrícia Eugênio, responsável pela Vigilância Epidemiológica do município e pelo acompanhamento do caso, não há motivo para pânico. “Eles apresentaram os sintomas e, por terem vindo de um país onde o número de infectados pela doença é crescente, foram submetido a exames, mas quatro já foram liberados. Um segue sendo monitorado e fará uma bateria de exames. Os outros já retornarão para Aparecida do Taboado”, disse em conversa com a redação.

Ainda segundo Carla, todos os procedimentos preventivos estão sendo tomados pela Santa Casa de Paranaíba em relação a pacientes internados no local e funcionários. "Não há risco de contaminação ou comprometimento de atendimentos", afirmou.