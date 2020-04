COVID-19 Homem com suspeita de coronavírus tem resultado negativo Ele estava na ala de isolamento da Santa Casa desde sexta-feira

5 ABR 2020 - 17h:00 Por Alex Santos

Exame do Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul) testou negativo para o caso de um homem de 29 anos, suspeito de contaminação por coronavírus em Paranaíba. O homem estava isolado desde a última sexta-feira (3) na Santa Casa do município e o estado de saúde era estável. A informação foi divulgada pelo Boletim Epidemiológico da prefeitura na tarde deste domingo (5).

De acordo com a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Carla Patrícia Eugênio, o rapaz havia mantido contato com um tio de São Paulo. O tio era assintomático, que é quando o paciente é portador de uma doença ou infecção mas não apresenta sintomas. Porém conforme a coordenadora, o tio não tem diagnóstico positivo para a doença Covid-19.

RESULTADOS NEGATIVOS

O município até agora tem cinco casos descartados da doença, sendo um casal de 68 e 73 anos testaram negativo para a doença Covid-19.

Uma criança de sete anos, que veio de Três Lagoas para visitar os avós em Paranaíba teve resultado negativo para a Covid-19. Além de um italiano que veio de Aparecida do Taboado para o município com suspeita de contaminação por covid-19 também deu resultado negativo.