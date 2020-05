CORONAVÍRUS Homem com suspeita de covid do PA é internado em Paranaíba O paciente está estável, porém já está entubado desde a noite de segunda-feira

12 MAI 2020 - 09h:10 Por Talita Matsushita

Um homem de 49 anos, com suspeita de ter covid-19, foi internado na UTI da Santa Casa de Paranaíba. Ele estava no Pará e conforme a Secretaria de Saúde, ele é residente em Paranaíba. A coleta será feita hoje pela manhã e em seguida enviada para Campo Grande. Ele saiu do Pará em um táxi aéreo, o avião pousou em Iturama-MG e de lá veio em uma ambulância contratada pela família.

O paciente está estável, porém já está entubado desde a noite de segunda-feira (11), e todos os procedimentos foram feitos. No Pará ele foi atendido, poré, como a situação é precária e sem leitos nem mesmo em hospital particular a família entrou em contato com a Saúde de Paranaíba, justiçando que ele tem residência aqui e solicitando o atendimento médico.

O filho que acompanha o homem de 49 anos está cumprindo isolamento domiciliar, com todas as orientações da Vigilância Epidemiológica. O caso ainda não será contabilizado no boletim estadual desta terça-feira.

Segundo informações extraoficiais, o homem não mora em Paranaíba há muitos anos, mas tem parentes no município.

O caso repercutiu na sessão da Câmara de Paranaíba na segunda-feira (11) com duras críticas do vereador Paulo Borges Bevilaqua da Silva (Bodinho).

“É um assunto ,muito delicado, mas importante para a população. Como representante nesta Casa de Leis jamais posso dizer que sou contra a Santa Casa receber um paciente com covid-19, mas também que temos saber qual a origem desse paciente, se é Paranaíba ou não de outro Estado. Se for do nosso município a Santa Casa é obrigado a receber ele”, disse durante pronunciamento.

O vereador ainda continuou dizendo que a Santa Casa não pode deixar morrer pacientes por falta de atendimento, mas providências devem ser tomadas pela Câmara para investigar qual a cidade e Estado de origem. “Me falaram que foi um acordo entre a Santa Casa e a secretária de Saúde. Isso pode estar acontecendo da mesma forma que aconteceu com o cidadão do Itajá. A Santa Casa lógico que vai atender”, pontuou.

Bodinho destacou ainda recebeu diversas cobranças da população relacionada a transferência deste paciente. “Temos saber o que está acontecendo no nosso município com a covid-19. Todos estamos correndo atrás de recurso para combate da covid, mas se pegarmos nossas emendas e vier pessoas de fora e quando os paranaibenses precisar não ter um leito de UTI. É um assunto muito delicado”, frisou.

Bodinho ainda disse que não quer que ninguém morra por conta da doença, mas sim, quer saber a origem destes pacientes. “Quero saber de onde está vindo. Tem muitos estados que não tem mais leitos. Se chegar um de cada estado nós não conseguimos resolver o problema da nossa população. Essa é minha preocupação”, exclamou.