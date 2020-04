POLÍCIA Homem derruba ex de moto e mulher pede medida protetiva Desde o término vem sofrendo ameaças e perseguições do ex

7 ABR 2020 - 14h:53 Por Talita Matsushita

O relacionamento teria terminado há dois anos, porém, segundo ela, desde então, sofre ameaças - Arquivo/JPNEWS Um homem de 22 anos de idade derrubou a ex-namorada, uma jovem de 20 anos, da moto em que ela estava na noite de segunda-feira (6) na Rua Autogamis Rodrigues da Silva, no Centro. O relacionamento teria terminado há dois anos, porém, segundo ela, desde então, sofre ameaças. A mulher teve escoriação no braço direito. Segundo boletim de ocorrência, a vítima seguia em sua motocicleta na rua Autogamis, e de repente, o homem apareceu conduzindo uma moto, e empurrou a moto dela com o pé, fazendo com que ela caísse. O homem, conforme a polícia, parou a moto e empurrou a ex dizendo que queria falar com ela. Percebendo que estava vindo um carro, ele saiu em direção incerta. A jovem disse aos policiais que deseja medidas protetivas e teve um relacionamento com o autor há dois anos, desde o término vem sofrendo ameaças e perseguições por parte do mesmo. Consta ainda no boletim que a jovem não sabe se ex possui arma de fogo. A vítima não desejou representar.

