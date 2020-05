OCORRÊNCIA Homem é agredido por sete pessoas durante roubo de moto O homem machucou bastante nas duas pernas, conforme relato policial

29 MAI 2020 - 16h:10 Por Talita Matsushita

Um homem de 28 anos teve sua motocicleta furtada na noite de quinta-feira, por volta das 23h, próximo à Praça da Iacal, no bairro de Lourdes. Ele contou aos policiais que apanhou de sete pessoas durante o roubo, foi agredido com pedra, além de ter machucado as duas pernas. A ocorrência foi registrada manhã desta sexta-feira às 11h53.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que estava na casa da sua namorada, localizada no bairro Daniel V, e quando passava por uma rua, nas proximidades de um mercadinho próximo à pracinha da Iacal, foi abordado por cerca de sete pessoas, que conseguiram derrubá-lo da motocicleta.

Após apanhar bastante ele recebeu uma pedrada na face do lado esquerdo, altura do olho, e por isso teria ficado tonto e desacordado por alguns minutos. Com isso, ele concordou em subir na garupa da motocicleta, para se esquivar das agressões, uma vez que eram muitos, os agressores. Em seguida, já na altura do CAP (Clube Atlético Paranaibense) o autor teria derrubado da motocicleta, onde caíram autor e vítima.

O homem machucou bastante nas duas pernas, conforme relato policial. Ele ainda disse que não sabe informar quem é a pessoa que levou sua motocicleta e nem os que o agrediram, no momento da abordagem.