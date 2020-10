INVESTIGAÇÃO Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça no Daniel 6 O corpo foi encontrado com quatro cortes na cabeça

30 OUT 2020 - 16h:12 Por Talita Matsushita

O filho teria encontrado o corpo do pai caído no quintal e acionou a Polícia - JPNEWS João Batista Candido Morais, 55 anos, foi encontrado morto em sua casa, na rua Zeca Benjamim, Daniel 6, em Paranaíba. O corpo foi encontrado com quatro cortes na cabeça, suspeita-se que ele tenha sido atingido com golpes de uma cavadeira. O fato ocorreu no início da tarde desta sexta-feira. Conforme informações extraoficiais, o filho teria encontrado o corpo do pai caído no quintal e acionou a Polícia. Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia estiveram no local. *Mais informações em breve.

